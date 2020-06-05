05.06.2020 (13:15)

Колонна полевого многопрофильного мобильного госпиталя ВВО, следующая из Забайкалья в Бурятию, преодолела более половины пути



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Колонна полевого многопрофильного мобильного госпиталя ВВО, следующая из Забайкалья в Бурятию, преодолела более половины пути

Личный состав полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений Восточного военного округа (ВВО), совершающий марш из населенного пункта Кяхта в Забайкальский край, преодолел расстояние около 400 километров.

Планируется, что по завершении марша полевой госпиталь будет развернут в районе Каштак города Читы (Забайкальский край).

«Госпиталь совершает марш из поселка Кяхта до города Чита. Прошли около 400 километров. Скорость на марше — 70 км/ч. Сейчас проходит привал, прием пищи личным составом и дозаправка техники. Далее до Читы остановок не будет», — пояснил начальник полевого многопрофильного мобильного госпиталя подполковник Виталий Нам.

Безопасность движения колоны по дорогам общего пользования обеспечивают экипажи военной автоинспекции ВВО.

Ранее сообщалось, что военнослужащие полевого многопрофильного мобильного госпиталя совершают марш своим ходом на штатной технике протяженностью более 700 километров из н.п. Кяхта (Республика Бурятия) в г. Чита (Забайкальский край).

В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста, а также 31 единица специальной техники.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу ВВО приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек в целях увеличения краевого коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

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