05.06.2020 (12:45)

Российские военнослужащие отразили нападение уловного противника на военную базу в Таджикистане

Учение по противодействию терроризму состоялось с российскими военнослужащими 201-й военной базы в Таджикистане.

По замыслу учения, условные диверсанты вторглись на территорию военного объекта через контрольно-пропускной пункт, пытаясь захватить склады и перехватить автоколонну с грузом. Поднятые по тревоге дежурные силы под прикрытием бронетранспортеров БТР-82А выдвинулись к назначенному месту и вступили в бой. На помощь им вышли подразделения усиления. Используя сосредоточенный огонь, военнослужащие из стрелкового оружия уничтожили условного противника. Саперные подразделения провели инженерную разведку местности и обезвредили самодельные взрывные устройства. В роли условных террористов выступали военнослужащие соединения.

В ходе учения были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения.

В учениях, которые проходили сразу в двух военных городках Душанбе и Бохтаре, было задействовано около 500 военнослужащих и более 20 единиц боевой техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице