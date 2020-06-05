05.06.2020 (12:30)

Возводимые Минобороны России медцентры в Дагестане оборудуют стационарными лабораториями ПЦР-диагностики

Новые многофункциональные медицинские центры в Республике Дагестан, строительство которых ведется специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России, оснастят стационарными лабораториями для проведения ПЦР-исследований.

При возведении медцентров в Дагестане используются типовые проекты Минобороны, которые ранее были успешно реализованы в ходе выполнения государственной задачи по строительству 16 госпиталей в 15 регионах страны.

Вместе с тем данные проекты были адаптированы к особенностям имеющихся площадок застройки, а также скорректированы в соответствии с обращением руководства республики.

Таким образом, военными специалистами было принято решение оборудовать в новых корпусах стационарные лаборатории для проведения молекулярно-генетических исследований приборами ПЦР.

Проинспектировать ход строительства медцентров в республике прибыл заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов.

Первой площадку строительства медцентра замглавы военного ведомства вместе с главой республики Владимиром Васильевым посетил в Дербенте, где проверил ход работ, а также провел рабочее совещание с руководителем проекта и представителями региональных предприятий промышленности и ресурсо-снабжающих организаций.

Строительство трех многопрофильных медицинских центров общей емкостью в 200 койко-мест, предназначенных для оказания медицинской помощи гражданскому населению региона, ведется по поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации.

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