05.06.2020 (12:15)

Личный состав миротворческих подразделений Ульяновского соединения ВДВ приступил к лингвистической подготовке

Десантники Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения с началом нового периода обучения приступили к занятиям по лингвистической подготовке.

Ульяновское соединение имеет миротворческий статус, а одно из направлений служебной деятельности ульяновских десантников – это выполнение задач по поддержанию мира под эгидой международных организаций, созданных для укрепления безопасности, а также для развития сотрудничества между государствами.

В ходе подготовки личного состава особое внимание уделяется обучению действиям в составе коллективных миротворческих сил, вследствие чего, каждый военнослужащий соединения обязан владеть английским языком.

Начальный уровень языковой подготовки (английский язык) изучают все военнослужащие: офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, а это более 2000 военнослужащих соединения. Занятия проходят еженедельно, в соответствии с расписанием занятий.

Занятия с личным составом проводят офицеры отделения лингвистического обеспечения бригады.

Более высокий профессиональный уровень языковой подготовки (английскому, французскому, португальскому, арабскому и другим языкам) военнослужащие получают в учебных центрах и вузах Минобороны РФ в системе дополнительного профессионального образования лингвистического профиля на базе Военного университете Минобороны РФ в г. Москве, а также силами специалистов Центра (лингвистического Министерства обороны Российской Федерации), выезжающих в соединения и воинские части и кафедры специального лингвистического обеспечения Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В соответствии с ведомственным стандартом для военнослужащих миротворческих подразделений и войсковой разведки, успешно применяющих иностранные языки, устанавливаются стимулирующие ежемесячные надбавки, составляющие 10-20% от оклада по воинской должности, в зависимости от количества освоенных десантником иностранных языков.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице