05.06.2020 (12:00)

Ульяновские десантники отработали тактические действия в наступлении с боевой стрельбой

С началом летнего периода обучения возрастает накал боевой учебы в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск.

На полигоне Поливно Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ прошли боевые стрельбы отделений десантно-штурмового батальона, кроме того личный состав отработал тактику действий в наступлении и обороне.

Под прикрытием боевой машины десанта БМД-4М военнослужащие отделений десантно-штурмовых рот действовали решительно и умело, ведя огонь с ходу по появляющимся и движущимся целям из штатного оружия на дальности стрельбы до 600 метров.

В дальнейшем, подразделения захватили оборонительные позиции условного противника и удерживали их до прибытия основных сил взвода, в соответствии с поставленной учебно-боевой задачей.

Механики-водители продемонстрировали свои навыки в вождении боевых машин нового поколения, наводчики операторы – точную стрельбу по целям.

«Сегодня нам удалось достичь главной цели занятия – отработать слаженность действий личного состава в наступлении при выполнении поставленных задач», - отметил руководитель занятия, командир десантно-штурмовой роты гвардии капитан Денис Исламов.

В течение летнего периода обучения личному составу батальона предстоит еще принять участие в мероприятиях боевой подготовки различного уровня.



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