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05.06.2020 (13:00)

Замминистра обороны России Тимур Иванов ознакомится с ходом строительства трех многофункциональных медицинских центров в Дагестане

Сегодня заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, прибывший в Дагестан, вместе с главой республики Владимиром Васильевым ознакомятся с ходом строительства трех многофункциональных медицинских центров, возводящихся на юге, севере и в центральной части Дагестана по поручению Президента России.

Строительство многофункциональных медцентров позволит создать распределенную систему медицинского обеспечения для оказания высококвалифицированной помощи населению региона.

Работы на строительных площадках ведутся в круглосуточном режиме, постоянно наращиваются темпы строительства и численность рабочих.

Медицинские центры в республике будут построены по типовым проектам Минобороны России, которые уже успешно реализованы в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.

Ранее рассматривалась возможность строительства на территории Дагестана госпиталя на 200 коек, однако учитывая территориальные особенности региона и сложившуюся санитарно-эпидемическую обстановку в республике было принято решение о возведении на базе существующих медицинских учреждений сразу трех новых госпиталей общей емкостью в 200 койко-мест.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, системами анестезиологии, эндоскопии и экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
COVID-19
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