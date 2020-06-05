05.06.2020 (11:45)

В Псковском соединении ВДВ завершился чемпионат по летнему офицерскому троеборью

В Псковском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск завершился чемпионат по летнему офицерскому троеборью, который проводился как в личном, так и в командном первенстве.

В соревнованиях приняло участие более 50 военнослужащих из 11 сборных команд воинских частей соединения.

Псковские десантники состязались в трех возрастных группах.

В первой возрастной группе (до 30 лет) военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова (упражнение ПМ-3), плавании на 300 метров и беге на 3 километра, где победу одержал представитель гвардейского десантно-штурмового полка из н.п. Череха Псковской области гвардии старший лейтенант Андрей Поляков.

Во второй возрастной группе (до 40 лет) десантники выявляли лучшего в стрельбе из пистолета Макарова (упражнение ПМ-2), плавании на 200 метров и беге на 2 километра. В упорной борьбе победа была присуждена представителю гвардейского артиллерийского полка гвардии старшему лейтенанту Сергею Илюшкину.

В третьей возрастной группе (старше 40 лет) участники выполнили упражнение по стрельбе из пистолета Макарова (упражнение ПМ-1), преодолели в бассейне дистанцию 100 метров и прбежали кросс протяженностью 1 километр, где лучшим оказался представитель отдельного батальона материального обеспечения гвардии старший сержант Николай Смирнов.

По итогам соревнований, в командном зачете первое место заняла команда гвардейского деснатно-штурмового полка из н.п. Череха Псковской области, вторыми стали военнослужащие отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона, на третьем месте военнослужащие гвардейского артиллерийского полка.

По итогам соревнований сформирована сборная команда Псковского соединения ВДВ для участия в чемпионате Воздушно-десантных войск по летнему офицерскому троеборью.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице