05.06.2020 (11:30)

На полигоне Тесницкое под Тулой десантники преодолели водную преграду на БМД-2 и БТР-Д

С началом летнего периода обучения с каждым днем возрастает интенсивность боевой подготовки в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск.

На полигоне Тесницкое под Тулой механики-водители подразделений гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, в ходе совершения марша с ходу преодолели водную преграду на боевых машинах десанта БМД-2 и бронетранспортерах БТР-Д, пройдя по водной поверхности сквозь ограниченные проходы на максимальной скорости.

Кроме штатных механиков-водителей боевых машин водное препятствие было преодолено и всеми командирами подразделений, которые на «отлично» справились с поставленной задачей.

Ежедневная и кропотливая работа личного состава соединения на полигонах позволяет качественно подготовить подразделения к действиям в различных условиях.



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