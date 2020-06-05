05.06.2020 (11:30)
На полигоне Тесницкое под Тулой десантники преодолели водную преграду на БМД-2 и БТР-Д
С началом летнего периода обучения с каждым днем возрастает интенсивность боевой подготовки в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск.
На полигоне Тесницкое под Тулой механики-водители подразделений гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, в ходе совершения марша с ходу преодолели водную преграду на боевых машинах десанта БМД-2 и бронетранспортерах БТР-Д, пройдя по водной поверхности сквозь ограниченные проходы на максимальной скорости.
Кроме штатных механиков-водителей боевых машин водное препятствие было преодолено и всеми командирами подразделений, которые на «отлично» справились с поставленной задачей.
Ежедневная и кропотливая работа личного состава соединения на полигонах позволяет качественно подготовить подразделения к действиям в различных условиях.