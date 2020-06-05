05.06.2020 (11:15)

В ходе учения с разведподразделениями соединения ВДВ из Улан-Удэ отработаны способы разведки объектов условного противника с последующим его уничтожением

В соответствии с планом боевой подготовки отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ, на войсковом стрельбище полигона Сосновый бор в Республике Бурятия десантники отработали действия разведывательных подразделений с боевой стрельбой.

Предварительно была проведена разведка объектов условного противника, классификация целей и определена дальность до них, после чего огнем по отдельным целям разведчики уничтожили условного противника.

В ходе занятия разведчики отработали стрельбу по движущимся и появляющимся целям на различной дальности с обязательной сменой огневой позиции из штатного оружия: 12,7-мм крупнокалиберного пулемета «Корд» и автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» из различных положений.

Особое внимание было уделено ведению огня по целям, имитирующим живую силу и легкобронированную технику.



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