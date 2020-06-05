05.06.2020 (11:00)

Противолодочные корабли Черноморского флота провели учение по ПВО в Чёрном море

В ходе планового учения противолодочных сил из состава соединения кораблей охраны водного района Черноморского флота, экипажи малых противолодочных кораблей «Касимов», «Муромец» и «Поворино» провели учение по противовоздушной обороне кораблей на переходе морем.

По замыслу учения, корабельная противолодочная ударная группа (КПУГ) после выполнения поставленных задач по поиску подводной лодки взяла курс на возвращение в пункт базирования.

На переходе морем расчётами корабельных боевых постов противовоздушной обороны были обнаружены самолёты условного противника, роль которой выполняли экипажи двух Су-30СМ из состава морской авиации Черноморского флота.

В ходе учения лётчикам была поставлена задача: произвести разведку, обнаружить в море отряд кораблей и отработать нанесение условного ракетного и бомбового удара по целям.

Средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению, активированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки.

После классификации целей, и их подходе на дистанцию поражения расчёты ПВО отработали уничтожение «противника» средствами противовоздушной обороны кораблей, выполнив условные пуски ракет ЗРК «Оса» и стрельбы из артиллерийских установок.

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