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05.06.2020 (10:45)

Лётчики морской авиации Черноморского флота выполняют прыжки с парашютом

На аэродроме Кача в Севастополе лётчики морской авиации Черноморского флота выполняют прыжки с парашютом в ходе сбора по воздушно-десантной подготовке (ВДП).

В отработке мероприятий боевой подготовки принимают участие порядка 30 военнослужащих из состава морского штурмового и смешанного авиационных полков флота.

В ходе сбора военнослужащие выполняют десантирование из вертолёта Ми-8 с разных высот, отрабатывают действия при аварийном покидании самолёта.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Черноморский флот
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