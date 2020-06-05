05.06.2020 (10:45)
Лётчики морской авиации Черноморского флота выполняют прыжки с парашютом
На аэродроме Кача в Севастополе лётчики морской авиации Черноморского флота выполняют прыжки с парашютом в ходе сбора по воздушно-десантной подготовке (ВДП).
В отработке мероприятий боевой подготовки принимают участие порядка 30 военнослужащих из состава морского штурмового и смешанного авиационных полков флота.
В ходе сбора военнослужащие выполняют десантирование из вертолёта Ми-8 с разных высот, отрабатывают действия при аварийном покидании самолёта.
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