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05.06.2020 (10:30)

Кинологи ЮВО в Волгоградской области начали подготовку к всеармейскому конкурсу «Верный друг»

Фото Видео

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области военные кинологи начали подготовку служебных собак к всеармейскому этапу конкурса «Верный друг», который пройдет в Московской области в июле.

Основные усилия в подготовке военнослужащих-вожатых и дрессировке собак направлены на прохождение трёхкилометровой полосы препятствий, тренировке выносливости на трассе 1,5 км с выполнением стрельбы из мелкокалиберной винтовки.

Обучение собак проводится вожатыми соединения в специально оборудованном кинологическом городке на полигоне Прудбой.

Наиболее сложными элементами подготовки караульных собак является отработка команд по отказу от пищи, развитие навыков определения посторонних людей и вещей, а также привыкание к звуку взрывов и выстрелов из оружия.

Для участия в конкурсе приоритет отдается собакам пород немецкая и бельгийская овчарка.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Кинологи , Верный друг
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