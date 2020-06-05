05.06.2020 (10:15)

У всех участников Парада Победы на Ставрополе подтверждены отрицательные результаты наличия коронавирусной инфекции

Все участники Парада Победы в Ставрополе, который состоится 24 июня, прошли двойное тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Отрицательный результат теста, ограничения в перемещении за пределы мест временного проживания для всех участников парада на период подготовки позволяют принимать полноценное участие военнослужащих в тренировках.

Участники парада ежедневно осматриваются специалистами медицинской службы воинских частей с обязательной двукратной термометрией.

Специалисты подразделений РХБ защиты 49-й армии ежедневно обрабатывают места проживания, автотранспорт, перевозящий участников парада к месту проведения тренировок, а также сам аэродром, где проходят тренировки.

Совместные тренировки с участием механизированной колонны на месте проведения парада состоятся 16 и 18 июня, генеральная тренировка военного парада пройдёт 20 июня.

Всего Параде Победы 24 июня в Ставрополе будет задействовано почти 1,7 тыс. человек и около 50 единиц военной техники, а также экипажи 10 боевых самолетов и вертолетов ЮВО совершат демонстрационной пролет на предельно допустимых высотах.



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