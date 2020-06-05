05.06.2020 (10:00)

Мотострелки соединения ЮВО начали боевую учебу в составе отделений на полигоне под Волгоградом

На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области мотострелки приступили к боевому слаживанию в составе отделений.

В ходе учений военнослужащие отрабатывают тактику действий общевойскового боя в маневренной обороне, наступлении и на марше в тесном взаимодействии с разнородными подразделениями обеспечения – инженерными, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты.

Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу противника, мотострелки поражают из боевых машин пехоты БМП-3, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов. При этом командиры отделений совершенствуют навыки управления подразделениями и огнём, механики-водители боевых машин – приемы вождения в составе экипажа по пересеченной местности в условиях ограниченной видимости.

Этап боевого слаживания отделений, расчетов и экипажей боевых машин организован в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова с учетом внедрения боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

В учении принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 200 единиц военной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице