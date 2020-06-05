05.06.2020 (09:45)

Горные мотострелки ЮВО в Карачаево-Черкесии освоили тактику применения «кочующих минометов»

Горные артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии приступили к освоению тактики «кочующих» минометов в условиях горного рельефа местности.

Минометы, установленные в кузове автомобилей КамАЗ, позволяют производить максимально быструю смену позиций для отражения атаки превосходящих сил противника.

Поиск целей противника осуществлялся с применением современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», комплексов артиллерийской разведки «Зоопарк» и беспилотной авиации.

Для создания боевой обстановки на горном полигоне Кобу-Баши применяются статические и динамические мишени, задействован электронный модульный комплекс стрельбищного оборудования, оснащенный компьютерами и радиопередающими устройствами.

Всего в учебно-боевых мероприятиях принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе современные бронированные тягачи, артиллерийские установки и 120-мм минометы.

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