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05.06.2020 (09:30)

На полигоне Камхуд в Армении началась подготовка командиров взводов ЮВО

На полигоне Камхуд началась подготовка командиров взводов российской военной базы в Армении.

К полевым занятиям привлечены офицеры мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также специалисты разведывательных, инженерных, радиоэлектронных, медицинских и подразделений связи.

В течение недели офицеры ЮВО будут сдавать зачеты по стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, вождению автомобильной и бронетанковой  техники, тактической, физической, общественно-государственной и специальной подготовкам.

Особое внимание в ходе сборов уделяется работе с новой учебной инфраструктурой полигона, разработанной с учетом современного боевого опыта.

«При подготовке офицеров основное внимание уделяется проверке их готовности к обучению и воспитанию подчиненных, а также способности самостоятельно выполнять требования учебных программ», – отметил начальник боевой подготовки соединения подполковник Владислав Конюхов.

Всего к подготовке командиров взводного звена привлечено около 500 военнослужащих, а также задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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