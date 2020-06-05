05.06.2020 (09:15)

В Армении завершился чемпионат по спортивному ориентированию среди военнослужащих ЮВО

На полигоне Камхуд завершился чемпионат среди военнослужащих российской военной базы в Армении по спортивному ориентированию.

Более 100 военнослужащих из Ереванского и Гюмрийского гарнизонов приняли участие в командной эстафете и спринте по преодолению маршрута протяжённостью 5 км на пересеченной местности с использованием топографической карты и компаса.

«Военно-спортивное ориентирование в соответствии со спецификой службы военнослужащих является одним из новых видов спорта, направленных на выполнение боевых задач и развитие индивидуальных навыков. От участников соревнований требовалось не только хорошее физические данные, но и глубокие знания военной топографии», – прокомментировал событие помощник командира соединения по физической подготовке и спорту капитан Алексей Дергачев.

Лучшие военнослужащие представят сборную команду от российского соединения в Армении на чемпионате ЮВО.



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