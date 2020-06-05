05.06.2020 (09:05)

На вооружение мотострелкового соединения ВВО в Хабаровском крае поступили современные ремонтные машины

На вооружение мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, поступила партия новых специальных машин МТО-УБ.

Данные машины предназначены для проведения ремонтных работ на технике любом необорудованном месте, в том числе полевых условиях. Машины выполнены на базе автомобилей-вездеходов Урал-4320 с колесной формулой 6Х6. В дополнение мастерские оборудованы лебедкой. Характеристики машины позволяют её эксплуатацию во всех климатических условиях Дальнего Востока.

В составе ремонтной техники имеется все необходимое для ремонта имущество. При организации работ экипаж из пяти человек оборудует несколько мест и палаток, на которых разворачиваются сварочный аппарат, специальные станки, электрические и механические инструменты. В дополнение на машине имеется кран-манипулятор, обладающий максимальной грузоподъемностью до 4 тонн позволяющий осуществить ремонт габаритных агрегатов тяжелой техники.

Поступившая техника значительно повысит возможности специалистов ремонтников соединения при проведении работ как на стоянках, так и в полевых условиях. С помощью новых мастерских можно проводить ремонты со всеми основными образцами колесной и гусеничной техники объединения.

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