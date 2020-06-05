05.06.2020 (09:00)

Военные связисты ВВО в Бурятии готовятся к конкурсу «Уверенный прием»

Расчеты и специалисты соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, приступили к интенсивной подготовке и отборочному циклу перед началом важнейшего, окружного этапа всеармейского конкурса «Уверенный прием», в рамках АРМИ-2020.

Все практические действия военнослужащие отрабатывают на новейшей специальной технике, поступившей в рамках перевооружения, – радиостанциях, цифровых радиорелейных станциях, командно-штабных машинах и др.

Помимо этого связисты в ходе ежедневных тренировок отрабатывают, прокладку проводных линий связи, развертывание защищенных радиосетей, а также передачу и прием значительных объемов информации, как в автоматическом режиме, так и при помощи радиотелеграфного ключа, на слух.

В ходе подготовки основное внимание уделено выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем, учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи. Все задачи выполняются связистами в условиях радиопомех со стороны условного противника.

Лучшие экипажи примут участие в конкурсе «Уверенный прием» по выучке подразделений и специалистов связи Восточного военного округа.

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