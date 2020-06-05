05.06.2020 (08:30)

Летом более 3000 военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа примут участие в учениях

В летнем периоде обучения в Забайкальском общевойсковом объединении Восточного военного округа запланировано более 60 мероприятий оперативной и боевой подготовки. Среди них более 20 оперативно-тактических учений и 7 крупных тактических учений с боевой стрельбой, которые пройдут на полигонах Забайкальского края. Принимать участие в учениях будут более 3000 военнослужащих и около 500 ед. специализированной техники.

Будет также проведен ряд тренировок и совместных учений с другими силовыми ведомствами регионов.

Во всех воинских частях и соединениях объединения особое внимание будет уделено повышению физической подготовленности военнослужащих. Для личного состава спланировано до 15 часов неделю занятий физической подготовке.

В целом основные усилия в новом учебном периоде направлены на подготовку органов военного управления и их структурных подразделений, а также совершенствование практических навыков и методов работы по управлению подчиненными войсками.

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