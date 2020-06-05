05.06.2020 (07:05)

В Бурятии состоялись первые практические тренировки парадных расчетов и военной техники, приуроченные к проведению Парада По-беды

В столице Бурятии - городе Улан-Удэ, на территории аэродрома Восточный, прошли первые тренировки парадных расчетов и военной техники соединений и воинских частей Восточного военного округа, в преддверии парада, посвященного 75-летию Великой Победы, который пройдет 24 июня текущего года.

Более 1 тысячи военнослужащих общевойскового объединения, чеканя шаг, под звуки марша сводного духового оркестра, в течение трех часов отрабатывали правильные и слаженные действия в составе парадных подразделений.

В составе механизированной колонны тренировались экипажи бронеавтомобилей, «Рысь» и «Тигр», реактивных систем залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийских установок «Мста-С», бронетранспортеров БТР-82, а также пусковых установок ракетного комплекса «Искандер-М». На самом параде колонну военной техники возглавит легендарная «Т-34-ка», ранее восстановленная специалистами ремонтного подразделения.

Тренировка проводилась с учетом соблюдения мер безопасности, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, в индивидуальных средствах защиты. Перед началом тренировки территория аэродрома была обработана дезинфицирующим раствором, а на контрольно-пропускном пункте осуществлялась специальная обработка въезжающего транспорта и осмотр личного состава.

Всего перед парадом запланировано порядка десяти таких тренировок. Генеральная репетиция пройдет на Площади Советов города Улан-Удэ, где пройдет и сам парад.

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