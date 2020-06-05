05.06.2020 (07:30)

Водолазы Экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ награждены за спасение объектов культурного наследия

В городе Ломоносове, на территории Экспедиционного аварийно-спасательного отряда Военно-Морского Флота прошла торжественная церемония награждения водолазов, которые в марте этого года подняли со дна Финского залива 4 корабельных орудия XVIII века, похищенные вандалами с территории объекта культурного наследия федерального значения «Батарея Северная № 6». Злоумышленники затопили их в акватории «Северного форта № 6».

Церемония прошла под руководством Главного командования ВМФ, а именно, начальника СПАСР ВМФ капитана 1 ранга Дамира Шайхутдинова, который возглавлял, группу при подъёме корабельных орудий. Начальник СПАСР ВМФ от имени главнокомандующего ВМФ поблагодарил группу водолазов за успешно выполненную задачу.

Водолазы были награждены лично руководителем Агенства по управлению и использованию памятников истории и культуры - Алексеем Меньшовым.

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