05.06.2020 (06:15)

Артиллеристы армейского корпуса на Сахалине и Курилах провели тактическое учение совместно с расчётами БЛА

Артиллерийские подразделения из состава армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах успешно поразили все цели условного противника на полигоне «Успеновский».

В соответствие с планом боевой подготовки нового учебного периода расчёты самоходно-артиллерийских установок «Гиацинт», реактивных систем залпового огня «Град» и минометные подразделения отработали действия постов наблюдения и разведки, приведения артиллерийских установок к бою и подготовки к стрельбе, выполнили нормативы по смене огневых позиций, уничтожению бронетехники и живой силы условного противника.

Для эффективного применения артиллерии, обнаружения целей и корректировки огня в ходе учения применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Данные мероприятия являются обязательным элементом подготовки артиллерийских расчетов и проводятся как в дневное, так и в ночное время суток.

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