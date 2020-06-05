05.06.2020 (04:30)

В параде, посвященном 75-годовщине Великой Победы, в Белогорске примет участие около 1400 военнослужащих

Парадные расчеты войск Белогорского гарнизона Восточного военного округа приступили к тренировкам. В честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне спланировано задействовать около 1400 военнослужащих, что является максимальным количеством войск привлекаемым к парадам в истории гарнизона.

В параде примут участие 15 сводных рот, в том числе военнослужащие - женщины, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и военнослужащие авиационного соединения дальней авиации ВКС России.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

Гарнизонные тренировки на главной площади города планируется провести 13, 15,17 и 20 июня. Парад Победы состоится 24 июня в 10:00 по амурскому времени.

Город Белогорск является самым маленьким из 28 городов России, где проводится парад Победы с прохождением колонны военной техники. Проведение военного парада в Белогорске обусловлено дислокацией в городе штаба общевойсковой армии ВВО.

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