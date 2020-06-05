05.06.2020 (03:30)

Специалисты войск РХБЗ ВВО продезинфицируют объекты Белогорска в ходе борьбы с вирусной инфекцией

В общевойсковой армии Восточного военного округа сформировано второе сводное подразделение специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, которое продезинфицирует город Белогорск Амурской области. Специалисты уже приступили к дезинфекции социальных объектов второго по величине города Приамурья. Первый отряд продолжает дезинфекционную отработку г.Свободный.

Специалисты в первую очередь обработают детские сады, парки и ряд других социальных объектов с массовым пребыванием людей. Решение о обработке Белогорска принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по обращению главы региона.

Для обработки города будет задействовано четыре расчета современных машин АРС-14КМ. Расчеты военнослужащих имеют необходимую квалификацию и значительный опыт. Провести работы планируется в течение одной недели.

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