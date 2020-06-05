Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.06.2020 (03:05)

Первой флотской газете на Дальнем Востоке «Восточное Поморье», предшественнице «Боевой Вахты», исполнилось 155 лет

5 июня 2020 года исполняется 155 лет со дня выхода в свет первой флотской газеты на Дальнем Востоке «Восточное Поморье», которая была предшественницей газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта». 

16 февраля 2012 года был издан приказ Командующего Тихоокеанским флотом №130 «О первом печатном органе Тихоокеанского флота», в котором обоснованно дана историческая и юридическая оценка принадлежности газеты «Восточное Поморье» к ТОФ. Определена ее роль в истории как первой газеты флота, положившей начало военной печати Тихоокеанского флота.

Своим созданием первая флотская газета обязана военному губернатору Приморской области адмиралу П.В.Казакевичу. Появление «Восточного Поморья» состоялось спустя только четыре года после выхода в свет «Кронштадтского вестника» - первой морской газеты России.

5 июня 1865 года дальневосточная флотская газета впервые вышла в свет. В редколлегию газеты вошли флотские офицеры, чьи публикации перепечатывались в журнале «Морской сборник» и других центральных изданиях уже как научные работы, приобретая всеобщую известность.

С первых же номеров «Восточное Поморье» получила широкую популярность. А подписка на нее принималась не только в Приморской области, но и в Иркутске, Кронштадте и даже в столице Российской империи - Санкт-Петербурге.

Основу публикаций первых номеров нового издания составляли указания и директивы по военному ведомству, приказы командира портов, распоряжения начальника штаба, другие официальные, как теперь принято говорить, документы. В газете были и постоянные рубрики, где подробно рассказывалось о состоянии дел на кораблях Сибирской флотилии. Публиковались материалы по лоции дальневосточных морей, об атмосферном давлении, погодных условиях, высоте воды в Амуре.

Также газета «Восточное Поморье» поднимала проблемы общественно-политической жизни Приморской области, а нередко публиковала и критические материалы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Дизельные подводные лодки ТОФ провели учение по применению противолодочных средств в Японском море
Во Владивостоке прошла первая тренировка парадных расчетов к предстоящему параду Победы
Водолазы поисково-спасательного отряда Тихоокеанского флота привлечены к поиску дайвера, пропавшего в Уссурийском заливе
Корабельная противолодочная ударная группа Войск и сил на Северо-востоке России вышла для решения задач в акватории Охотского моря

Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false