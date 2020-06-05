05.06.2020 (03:05)

Первой флотской газете на Дальнем Востоке «Восточное Поморье», предшественнице «Боевой Вахты», исполнилось 155 лет

5 июня 2020 года исполняется 155 лет со дня выхода в свет первой флотской газеты на Дальнем Востоке «Восточное Поморье», которая была предшественницей газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта».

16 февраля 2012 года был издан приказ Командующего Тихоокеанским флотом №130 «О первом печатном органе Тихоокеанского флота», в котором обоснованно дана историческая и юридическая оценка принадлежности газеты «Восточное Поморье» к ТОФ. Определена ее роль в истории как первой газеты флота, положившей начало военной печати Тихоокеанского флота.

Своим созданием первая флотская газета обязана военному губернатору Приморской области адмиралу П.В.Казакевичу. Появление «Восточного Поморья» состоялось спустя только четыре года после выхода в свет «Кронштадтского вестника» - первой морской газеты России.

5 июня 1865 года дальневосточная флотская газета впервые вышла в свет. В редколлегию газеты вошли флотские офицеры, чьи публикации перепечатывались в журнале «Морской сборник» и других центральных изданиях уже как научные работы, приобретая всеобщую известность.

С первых же номеров «Восточное Поморье» получила широкую популярность. А подписка на нее принималась не только в Приморской области, но и в Иркутске, Кронштадте и даже в столице Российской империи - Санкт-Петербурге.

Основу публикаций первых номеров нового издания составляли указания и директивы по военному ведомству, приказы командира портов, распоряжения начальника штаба, другие официальные, как теперь принято говорить, документы. В газете были и постоянные рубрики, где подробно рассказывалось о состоянии дел на кораблях Сибирской флотилии. Публиковались материалы по лоции дальневосточных морей, об атмосферном давлении, погодных условиях, высоте воды в Амуре.

Также газета «Восточное Поморье» поднимала проблемы общественно-политической жизни Приморской области, а нередко публиковала и критические материалы.

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