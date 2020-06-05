05.06.2020 (05:05)

На Камчатке стартовал северный завоз на отдаленные посты и маяки

В ходе стартовавшего северного завоза все отдаленные посты и маяки района гидрографической службы Войск и сил на Северо-востоке России будут полностью обеспечены топливом и продовольствием.

Гидрографические суда «Север» и «ГС-199» уже вышли в море для выполнения задач, в том числе по доставке материальных средств на посты в районе островов Курильской гряды, Магадана и в бухту Провидения.

Более полутора тысяч тонн горюче-смазочных материалов, а также дрова и уголь будут доставлены в 20 отдалённых подразделений, дислоцированных на побережьях Охотского и Берингова морей Тихого океана, в том числе на остров Врангеля и мыс Шмидта.

До окончания навигации суда РГС ОКВС доставят на «точки» и другие материально-технические средства, в том числе медикаменты, вещевое, специальное имущество и оборудование.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице