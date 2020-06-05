05.06.2020 (04:05)
На Камчатке вертолёты Ка-29 Тихоокеанского флота в ходе учения нанесли удары по морским и береговым целям
Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ка-29 смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России провели учение в ходе которого атаковали береговые и надводные цели условного противника.
На авиационном морском полигоне два вертолёта Ка-29 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами и авиационными пушками по мишенной позиции, имитирующей малоразмерные надводные корабли условного противника. Также экипажи отработали поражение целей на побережье. Огонь велся по мишеням, обозначающим укреплённые огневые точки, боевую технику и личный состав десанта «противника».
В ходе учения было выполнено 15 пусков авиационных ракет.
Справочно:
Ка-29 - корабельный транспортно-боевой вертолёт, дальнейшее развитие вертолёта Ка-27. Разработан в ОКБ им. Н. И. Камова в начале 1980-х годов и предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов