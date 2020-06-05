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05.06.2020 (07:00)

Экипажи 30 самолетов и вертолетов ЗВО будут перебазированы для участия в Параде Победы

Экипажи 30 самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа совершат перелёты из Курской, Воронежской, Псковской, Тверской областей и Республики Карелия на оперативные аэродромы для проведения совместных тренировок воздушной части парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Санкт-Петербурге 24 июня.

Парадная группа авиации ЗВО будет представлена вертолётами армейской авиации транспортным Ми-26, многоцелевыми Ми-8, ударными Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», транспортными самолеты Ан-26, Ан-12, Ту-134, а также современными самолётами оперативно-тактической авиации истребителями Су-35С, Су-30СМ, истребителями-бомбардировщиками Су-34, истребителями-перехватчиками МиГ-31.

Пролёт парадной группы авиации над центральной частью Санкт-Петербурга в районе Дворцовой площади будет осуществлён в едином строю, составом тактических групп по классам воздушных судов в соответствии с решаемыми задачами.

В ходе тренировок особое внимание будет уделено соблюдению высоты, дистанций и интервалов между самолётами и вертолётами.

Первые тренировки воздушной части парада начнутся со следующей недели.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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