05.06.2020 (06:30)
Танкисты общевойсковой армии ЗВО выполнили первые практические стрельбы танков Т-72Б3 в Воронежской области
Танкисты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа выполнили первые практические стрельбы на полигоне «Погоново» в Воронежской области.
Стрельбы из 125-мм орудий танков Т-72Б3 были приближены к динамике общевойскового боя. Появляющиеся мишени в виде танков «противника», безоткатных орудий, расчетов противотанковых гранатометов поражали на дальностях до 1200 метров с использованием танковых прицелов «Сосна-У».
Всего за время первых практических стрельб в летнем периоде обучения танковые экипажи уничтожили свыше 200 мишеней разного типа.
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