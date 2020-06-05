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05.06.2020 (06:00)

Военнослужащие Таманской дивизии ЗВО в Подмосковье освоили новейшие комплексы «Борисоглебск-2», ‹Инфауна» и «Самарканд-У»

В Московской области на полигоне «Алабино» военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в составе подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) провели занятия по работе на новой военной технике.

В ходе специальных  занятий военнослужащие на новой военной технике такой, как комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б «Борисоглебск-2», РБ-531Б ‹Инфауна» и «Самарканд-У» совершил марш более 20 километров, выполнив нормативы по развёртыванию современных комплексов и станций РЭБ, а также отработали задачи по обнаружению, пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучения.

Также специалисты выполнили нормативы развёртывания комплексов РЭБ и их маскировки, организовали охрану и оборону, осуществили подавление сигналов радиоуправляемых фугасов и мин.

В специальных занятиях приняло участие порядка 40 единиц вооружения, военной и специальной техники и около 120 военнослужащих подразделений РЭБ Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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