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05.06.2020 (04:00)

Мотострелковые подразделения общевойсковой армии ЗВО совершили манёвренный штурм позиций условного противника в Воронежской области

Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа совершили манёвренный штурм позиций условного «противника» в Воронежской области в рамках тактических учений.

По сценарию учений, военнослужащие мотострелкового подразделения должны были в условиях ограниченного времени выбить условного противника с ключевых точек, преодолев несколько огненных рубежей, а также имитационное минное поле. Для успешного выполнения задачи мотострелки должны были действовать максимально слаженно, используя все тактические преимущества полигона.

В уничтожении условного противника применялись пулемёты Калашникова «Печенег», автоматы Калашникова АК-74М, а также ручные противотанковые гранатомёты РПГ-7В. Огневую поддержку и транспортировку пехоте оказывали боевые машины пехоты БМП-2, для маскировки позиций во время штурма использовались тактические дымовые гранаты.

Всего к учениям было привлечено свыше 100 военнослужащих мотострелковых отделений общевойсковой армии ЗВО, задействовано свыше 30 единиц вооружения военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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