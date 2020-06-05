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05.06.2020 (01:00)

Военнослужащим танковой армии ЗВО торжественно вручили стрелковое оружие, автомобильную и бронетанковую технику

В Московской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской и Смоленской областях в районе дислокации соединений и воинских частей гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа военнослужащим торжественно вручили стрелковое оружие, автомобильную и бронетанковую технику в рамках начала летнего периода обучения.

Каждый военнослужащий лично принял автомат Калашникова боевой, незаряженный. На предстоящих занятиях по боевой подготовке полученное вооружение и военная техника станут главным средством обучения для военнослужащих танкового объединения.

Всего в летнем периоде обучения военнослужащим гвардейской танковой армии предстоит провести порядка 400 учений различного масштаба, в том числе более 200 учений пройдут в двухстороннем порядке и около 15 будут иметь межвидовой характер с привлечением авиации.

Всего военнослужащим танковой армии ЗВО торжественно вручили более 20 тыс. единиц стрелкового оружия, автомобильной и бронетанковой техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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