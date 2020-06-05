05.06.2020 (02:00)

Более 80 солдат-новобранцев 1-й армии ПВО-ПРО прошли психологическое обследование

Специалисты психологической службы 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил провели психологическое обследование

и социально-психологическое изучение более 80 военнослужащих, прибывших для прохождения военной службы по призыву в подразделения соединений и воинских частей объединения.

По прибытии военнослужащих в сводные роты молодого пополнения с ними проводится целый комплекс мероприятий по профессиональному психологическому отбору, изучению индивидуальных особенностей, а также психологической подготовке и защите от деструктивных психологических воздействий.

Данные мероприятия, которые проводят специалисты психологической службы, способствуют созданию благоприятного климата в воинских коллективах для успешной социально-психологической адаптации новобранцев к условиям военной службы в адаптационный период.

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