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05.06.2020 (02:00)

Более 80 солдат-новобранцев 1-й армии ПВО-ПРО прошли психологическое обследование

Специалисты психологической службы 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил провели психологическое обследование
и социально-психологическое изучение более 80 военнослужащих, прибывших для прохождения военной службы по призыву в подразделения соединений и воинских частей объединения.

По прибытии военнослужащих в сводные роты молодого пополнения с ними проводится целый комплекс мероприятий по профессиональному психологическому отбору, изучению индивидуальных особенностей, а также психологической подготовке и защите от деструктивных психологических воздействий.

Данные мероприятия, которые проводят специалисты психологической службы, способствуют созданию благоприятного климата в воинских коллективах для успешной социально-психологической адаптации новобранцев к условиям военной службы в адаптационный период.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , ВКС
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