05.06.2020 (00:15)

В Подмосковье завершился самый вкусный окружной этап курса «Полевая кухня»

В Подмосковье на базе военной школы поваров военнослужащие Западного военного окру определили лучших военных поваров и пекарей в рамках конкурса АрМИ-2020 «Полевая кухня»

В конкурсе приняли участие около 100 военнослужащих, в том числе начальники продовольственных служб воинских частей, военные повара, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях Минобороны России.

Военные повара соревновались в приготовлении холодной закуски, первого, второго и третьего блюда по произвольному рецепту с учетом особенностей национальной кухни регионов и дислокации воинских частей округа.

Специалисты по хлебопечению испекли более 10 видов хлебобулочных изделий на прицепном хлебопекарном блоке ПХБ-04 и хлебопекарной печи ХП-04.

Специалисты кулинарного дела показали профессиональное мастерство, жюри конкурса оценили не только технологию приготовления, но и вкусовые и эстетические качества при подаче готовых блюд.

Кроме приготовления пищи специалисты продовольственной службы выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата АК-74 и пистолета ПМ.

Первое место заняла команда объединённых команд железнодорожных бригад округа, на втором – Балтийский Флот, третье место у поваров 6 армии ВВС и ПВО.

Победители окружного этапа конкурса представят команду Западного военного округа на Всеармейском этапе конкурса который пройдет в Чите с 27 июня по 3 июля текущего года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице