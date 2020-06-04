04.06.2020 (22:00)

77 лет исполнилось Тверской дивизии Военно-транспортной авиации



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player 77 лет исполнилось Тверской дивизии Военно-транспортной авиации

В Твери на аэродроме Мигалово прошли праздничные мероприятия, посвященные 77-летию со дня образования Тверской гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии.

Командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов поздравил военнослужащих авиационного соединения с праздником, поблагодарил их за профессиональное и качественное выполнение учебно-боевых и специальных задач и пожелал безаварийной летной работы.

В зимнем периоде обучения, завершившемся в Вооруженных Силах Российской Федерации, в военно-транспортной авиационной дивизии проведено более 20 мероприятий боевой подготовки различного уровня, включая летно-тактические и тактико-специальные учения.

Помимо этого, на базе соединения проведены сборы летного состава Военно-транспортной авиации с выполнением практического бомбометания и проведением стрельб из кормовых авиационных пушек по наземным целям на полигоне.

Также в 2020 году экипажи соединения были задействованы при выполнении специальных задач, включая эвакуацию российских граждан из г.Ухань (КНР), доставку российских специалистов РХБ защиты и медицинской службы в Италию и Сербию, выполнение гуманитарных рейсов в Китай, США, Молдову и другие страны.

Общий налет в соединении в зимнем периоде обучения составил более

8 тысяч часов.

Гвардейская военно-транспортная авиационная дивизия, дислоцированная в Тверской области, была сформирована в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны соединение вело боевые действия на Воронежском, 4-м Украинском, Ленинградском, Волховском и 3-м Белорусском фронтах. В 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий дивизия награждена орденом «Боевого Красного Знамени». В гарнизоне Мигалово соединение базируется с 1981 года.

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