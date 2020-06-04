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04.06.2020 (18:00)

Армейская спортсменка Наталья Воронина– первая россиянка, удостоенная конькобежного «Оскара»

Бронзовый призер Олимпийских игр по конькобежному спорту, победитель и призер чемпионатов мира, рекордсменка мира, призер чемпионатов Европы Наталья Воронина стала первой российской спортсменкой - лауреатом премии Оскара Матисена, которая вручается за лучшее достижение сезона в конькобежном спорте.

Спортсменка Центрального спортивного клуба Армии Наталья Воронина получит приз за выступление на чемпионате мира в американском Солт-Лейк-Сити. 15 февраля девушка установила мировой рекорд на дистанции 5000 м (6 минут 39,02 секунды), став первой спортсменкой, сумевшей выбежать из 6 минут 40 секунд. Награду Ворониной вручат по ходу следующего международного сезона.

Отметим, что армейская спортсменка - первый лауреат данной премии в истории современного российского конькобежного спорта. Из советских конькобежцев его получали Борис Стенин в 1960 году, Антс Антсон в 1964 году, Евгений Куликов в 1975 году и Николай Гуляев в 1987 году.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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