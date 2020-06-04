04.06.2020 (20:45)

В ходе тактического учения с личным составом Ивановского гвардейского соединения ВДВ отработаны вопросы десантирования и обороны

В ходе первых занятий в летнем периоде обучения, десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения отработали вопросы десантирования с последующим переходом в позиционную оборону.

Личный состав парашютно-десантного батальона гвардейского Ивановского парашютно-десантного полка, десантировавшись парашютным способом из самолетов Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России на площадку приземления Будихино в Костромской области, совершил марш на штатной технике в район полигона Песочное в Ярославской области, где перешел к позиционной обороне.

В ходе боя, с использованием штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2, стрелкового оружия, гранатометов и при поддержке гаубичной артиллерийской батареи гвардейского артиллерийского полка из Костромы, личный состав парашютно-десантного батальона уничтожил превосходящие силы условного противника.

Всего в тактическом учении приняло участие около 500 военнослужащих и 30 единиц военной и специальной техники.

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