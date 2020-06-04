04.06.2020 (20:20)

Читинский аэроклуб ДОСААФ подготовил группу специалистов для ВДВ России

В Читинском авиационно-спортивном клубе ДОСААФ России завершилось обучение граждан по военно-учетной специальности «водитель-парашютист».

С начала 2020 года в рамках первого этапа подготовки специалисты оборонного общества подготовили 11 будущих призывников к службе в Воздушно-десантных войсках (ВДВ). Молодые люди прошли обучение и успешно сдали выпускные экзамены.

Одной из главных задач подготовки будущих десантников стало их обучение вождению автомобиля в различных условиях — в колонне, одиночно, в лесу, на пашне, в снегу и на льду. Молодые люди освоили устройство автомобиля, научились грамотно применять эти знания на практике, тщательно изучили особенности эксплуатации машины в зимнее и летнее время.

Мастера производственного обучения ДОСААФ России обучили будущих защитников Отечества приемам контраварийного вождения, отработали с ними выполнение нормативов по технической подготовке и действиям водителя в случае тревоги.

Наряду с освоением автотранспорта будущие призывники прошли курсы стрелковой и парашютно-десантной подготовки, а также совершили три прыжка с парашютом, в том числе с макетами стрелкового оружия.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице