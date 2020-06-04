04.06.2020 (20:05)

В соединениях и воинских частях 2-й общевойсковой армии ЦВО прошел Единый день медицинского специалиста

В соединениях и воинских частях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) прошел Единый день специалиста медицинской службы.

В течение суток военные медики отрабатывали нормативы по развертыванию функциональных подразделений для оказания квалифицированной медицинской помощи условно раненым и пострадавшим, вопросы сортировки больных, оказания медпомощи по всем видам травм и поражений, а также подготовки к эвакуации как наземным, так и воздушным транспортом.

Основная цель проведения Единого дня медика — проверка уровня подготовки медицинских специалистов и воспитание психологической готовности фельдшеров и санинструкторов для действий в экстремальных ситуациях.

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