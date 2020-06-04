04.06.2020 (16:30)

Более 15 тыс. ед. техники прошли специальную очистку к летнему периоду обучения в общевойсковой армии ЗВО

Более 15 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также объектов учебной базы полигонов были спецобработаны специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты к началу летнего периода обучения в общевойсковой армии Западного военного округа.

Военные химики в преддверии начала летнего периода обучения провели обработку полевых классов для обучения личного состава, смотровых вышек на директрисах БМП, танков и учебные поля видов и родов войск на военных полигонах Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской, Брянской, Смоленской, Нижегородской областей и городе Коломна Московской области.

Специальная обработка проводилась с помощью растворов РХБ защиты ДТС-ГК с применением комплектов ДКВ-1К и АРС-14КМ для предотвращения развития вирусных заболеваний среди военнослужащих.

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