04.06.2020 (18:55)

Гранатометчики Ленинградской армии ВВС и ПВО приступили к занятиям с учебно-боевыми стрельбами

На территории общевойскового полигона Кирилловский (Ленинградская область) Западного военного округа (ЗВО) стартовал сбор по специальности с гранатометчиками Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

В ходе теоретических и практических занятий военнослужащим предстоит изучить устройство и боевые возможности ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а также выполнить упражнения учебных стрельб днем и ночью.

Кроме того, будут отработаны вопросы скрытного занятия и маскировки огневых позиций в условиях отсутствия естественных укрытий, проведены занятия по классификации целей и корректировке огня.

Учебно-методический сбор будет проходить на протяжении всего месяца и завершится сдачей зачетов по общевойсковым дисциплинам.

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