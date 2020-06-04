04.06.2020 (19:55)

Первая тренировка парадных расчетов состоялась в Новосибирске

Первая тренировка парадных расчетов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась на территории военного аэродрома Толмачево в Новосибирской области.

В едином строю прошли 20 парадных расчетов общевойскового объединения Центрального военного округа, соединения противовоздушной обороны, а также других силовых структур и ведомств. Участники отработали соблюдение интервалов и дистанций, слаженность парадного строя во время движения. Репетиция проходила с соблюдением сценария проведения торжественного мероприятия. Руководил тренировкой заместитель командующего 41 общевойсковой армией (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) по военно-политической работе полковник Владимир Перепелица.

При подготовке к проведению парада строго соблюдаются санитарно-противоэпидемиологические требования: военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр военными медиками, личный состав при себе имеет маски, перчатки, антисептики. Вся техника, участвующая в параде, а также транспорт, на котором происходит перевозка военнослужащих к месту проведения тренировок, проходит полную дезинфекционную обработку силами подразделений РХБ защиты.

Парад Победы состоится 24 июня в 10.00 по местному времени на главной площади Новосибирска. Ранее командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) сообщил, что на территории округа 24 июня пройдут три парада и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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