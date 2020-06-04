04.06.2020 (18:50)

Командующий ВДВ представил преподавательскому составу нового начальника Омского кадетского военного корпуса

Сегодня командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков в рамках рабочей поездки в воинские части и учреждения ВДВ, дислоцированные в Омске, представил руководящему и преподавательскому составу нового начальника Омского кадетского военного корпуса (КВК) полковника Вячеслава Саликова.

В ходе работы в образовательном учреждении командующий также осмотрел учебно-материальную базу кадетского корпуса.

В преддверии 90-летия со Дня образования ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков посетил музей воинской славы Омского КВК, где сделал запись в Книге почетных гостей.

В завершение осмотра командующий ВДВ уточнил задачи руководству училища, пожелал педагогическому составу успехов в обучении будущих защитников Отечества.

Справочно:

Полковник Саликов Вячеслав Александрович родился 5 октября 1956 г.

В 1978 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, в 1989 году — Военно-политическую академию имени В.И. Ленина.

Прошел должности от заместителя командира роты по политической части до заместителя начальника учебного центра по воспитательной работе 242-го учебного центра (подготовки младших специалистов ВДВ).

После выхода в отставку работал советником Министерства промышленной политики транспорта и связи Омской области, заместителем председателя регионального отделения ДОСААФ России Омской области.

Полковник запаса. Принимал участие в боевых действиях в Демократической Республике Афганистан (1981–1983 гг.) и контртеррористической операции на Северном Кавказе (1994–1995 гг.).

За безупречную службу, мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, полковник Вячеслав Саликов награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней, «За личное мужество», «За военные заслуги» и ведомственными медалями.

Женат, имеет сына и дочь.

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