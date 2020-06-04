04.06.2020 (16:15)

В Воздушно-десантных войсках стартовал чемпионат по стрельбе из штатного или табельного оружия

Накануне, на территории федерального государственного автономного учреждения «Военно-патриотический парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», расположенного в г. Кубинка Московской области стартовал чемпионат Воздушно-десантных войск (ВДВ) по стрельбе из штатного или табельного оружия (далее – соревнования).

В соревнованиях принимают участие более 70 спортсменов, представляющие 12 команд соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, а также учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ).

В течении трех дней военнослужащим ВДВ предстоит продемонстрировать высокое спортивное мастерство в стрельбе из автомата Калашникова (упражнения АК-1 – стрельба из автомата одиночными выстрелами на расстоянии 100 метров по грудной мишени с кругами, АК-3 – стрельба из различных положений: лежа, с колена, стоя и АКС-3 – скоростная стрельба из автомата одиночными выстрелами на 100 метров по грудной мишени с кругами из трех положений: лежа, с колена, стоя) и пистолета Макарова (ПМ-1, ПМ-3, где военнослужащие ведут стрельбу по грудной мишени с кругами стоя с одной руки без упора на расстоянии 25 метров, ПМС-3 – стрельба с ограничением времени на серию выстрелов).

За звание чемпиона Воздушно-десантных войск в каждом упражнении сразятся, как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и по призыву, так и офицеры соединений, а также курсанты РВВДКУ.

В первый день соревнований прошел медицинский осмотр, мандатная комиссия и жеребьевка участников.

По результатам соревнований лучшие стрелки в составе сборной команды ВДВ, в июле текущего года, примут участие в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации в г. Москве.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице