04.06.2020 (18:45)

Первая тренировка военного парада прошла на аэродроме в Ростове-на-Дону

Более 2,3 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и свыше 1 тыс. представителей других силовых структур и ведомств приняли участие в первой тренировке военного парада в Ростове-на-Дону.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Место проведения тренировки, транспорт, предназначенный для перевозки личного состава, а также военная техника из состава механизированной колонны регулярно обрабатываются военнослужащими подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО специальным дезинфекционным раствором.

Кроме того, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками), контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

Справочно:

Всего на территории ЮВО 24 июня будет проведено 10 военных парадов в городах-героях Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа — Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

Кроме того, в местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО 24 июня пройдут торжественные шествия войск.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны.

Также в городах проведения военных парадов ЮВО 24 июня спланирован демонстрационный пролет около 120 единиц авиационной техники.

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