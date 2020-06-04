04.06.2020 (18:35)

Более 400 единиц боевой техники подготовлено к участию в военных парадах в 10 гарнизонах ЮВО

Более 400 единиц боевой техники Южного военного округа (ЮВО), которая 24 июня будет задействована в военных парадах в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, перемещено с мест временного хранения к местам проведения тренировок механизированных колон в 10 гарнизонах на территории военного округа.

Ранее командующим войсками ЮВО генерал-полковником Александром Дворниковым было отдано указание на перемещение техники из состава механизированных колон парадных расчетов в парки боевых машин воинских частей. Все боевые машины были укрыты тентами, содержались в постоянной технической и боевой готовности.

24 июня на территории дислокации объединений и соединений ЮВО в Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Каспийске, Симферополе и Новочеркасске состоятся военные парады, в которых примут участие более 13 тыс. военнослужащих ЮВО, будет задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.

Ветераны и гости торжественных мероприятий смогут увидеть бронированные автомобили «Тайфун», «Рысь» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», автомобили УАЗ «Патриот Пикап» с пулеметом «Корд», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», самоходные пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Берег».

При подготовке к военным парадам спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты ЮВО регулярно проводят дезинфекцию транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, помещений для проживания военнослужащих, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками), контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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