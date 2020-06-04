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04.06.2020 (18:35)

Воинские эшелоны с выпускниками учебных центров РВСН прибыли в Екатеринбург

Воинские эшелоны с выпускниками учебных центров прибыли в Екатеринбург. На вокзале военнослужащих встретили представители командования Тагильского ракетного соединения, которые организовали доставку выпускников в расположение воинской части.

По прибытии в ракетное соединения личный состав был размещен в специально оборудованных помещениях на обсервацию, которая продлится 14 дней, по ее окончании новобранцы будут направлены в сводный батальон прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.

Более 200 выпускников учебных центров РВСН, получивших удостоверения механиков-водителей многоосных автомобилей, водителей дорожных и землеройных машин, специалистов систем энергоснабжения, специалистов по обслуживанию систем водоснабжения, а также радиотелеграфистов, операторов систем боевого управления, кабельщиков и специалистов волоконно-оптической связи, продолжат дальнейшую службу в частях и подразделениях Тагильского ракетного соединения.

В 2020 г. соединения и воинские части пополнят около 2 тыс. младших специалистов, уровень специальной и технической подготовки которых позволяет им приступить к выполнению обязанностей по предназначению без дополнительной подготовки.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
РВСН
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