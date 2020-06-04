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04.06.2020 (18:30)

В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО провели дезинфекцию Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа провели специальную обработку территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты провели дезинфекцию учебных корпусов, мест построения личного состава, фасадов зданий и прилегающей территории, входных групп учебного заведения с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

В ходе специальной обработки химики очистили специальным раствором ДТС-ГК более 3 тыс. кв. м. территории вуза.

 Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского осуществляет подготовку офицеров для Воздушно-космических сил России по 39 специальностям на 9 факультетах. Среди выпускников академии - Герой Российской Федерации, летчик-космонавт полковник Юлий Шаргин, первый представитель Космических войск, совершивший полет на международную космическую станцию.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Западный военный округ
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