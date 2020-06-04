04.06.2020 (18:25)

С саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровье проведено занятие по специальной подготовке

С саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено теоретическое занятие по специальной подготовке.

В ходе занятия около 20 военнослужащих изучили устройство, тактико-технические характеристики противопехотной и фугасной мин, одиночной мины нажимного и натяжного действий, одиночной мины направленного поражения. Специалисты изучили порядок действий при установке и обезвреживанию мин и требования безопасности при выполнении данных действий.

В завершение мероприятия саперы ОГРВ ПРРМ сдали зачеты по специальной подготовке, отвечая на вопросы, сопряженные с их профессиональной деятельностью.

Занятие с саперами ОГРВ ПРРМ проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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